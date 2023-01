"Wenn ich einkaufen gehen will oder ins Ärztezentrum, dann muss ich über die Bundesstraße", erzählt Martina Bonini. Sie wohnt mit ihrer Familie in der Kohlbacher Siedlung an der B 68, Feldbacher Straße. Zwei Zebrastreifen sind zwar vorhanden, allerdings mehrere Hundert Meter entfernt (einer an der Kreuzung zur Fürstenfelder Straße, der zweite vor dem Kino-Kreisverkehr). Viele Fußgänger würden daher die Abkürzung direkt aus der Siedlungseinfahrt über die B 68 Richtung Businesspark wählen, erzählt sie. "Es geht nicht darum, dass ich diesen Weg nicht schaffe, sondern darum, dass man es einfacher haben könnte, wenn man gleich direkt bei der Siedlungsausfahrt einen Zebrastreifen hat", sagt Bonini.