Sogar ein bisschen früher als geplant zog das Fahrradgeschäft Friesis Bikery in Gleisdorf vom bisherigen Standort in der Neugasse in den neuen UnitCenter in der Grazer Straße direkt am Stadteingang bei der Raabbrücke um. Seit der Vorwoche begrüßt Inhaber Michael Friesenbichler seine Kunden in dem neuen Schmuckkästchen. "Wir haben eigentlich gedacht, dass wir Zeit haben werden, uns gut einzuleben und alles fix und fertig zu machen. Aber wegen der hohen Temperaturen waren sehr viele Kunden da und es war recht stressig. Aber ein positiver Stress", sagt Friesenbichler.