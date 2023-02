In der Nacht zum 8. Dezember 2022 stahlen Diebe aus einem Wirtschaftsgebäude in St. Margarethen/Raab drei E-Bikes und Werkzeug, wie etwa Winkelschleifer, Bohrhammer oder Rasentrimmer, im Wert von mehreren tausend Euro. Die Besitzerin bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei. Rund 150 Meter vom Tatort entfernt konnte ein Großteil der Beute gefunden werden - am Rande einer Gemeindestraße, wo das Diebesgut offenbar auf die Abholung wartete.