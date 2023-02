Technologiezentrum Wollsdorf wird auch Kreuzungsausbau nötig machen

Die Weizer Ortsdurchfahrt ist fertig, demnächst wird in Wollsdorf ein Technologiezentrum entstehen, was einen Kreuzungsumbau nötig machen wird. Auch sonst gibt es an der B64 zwischen Gleisdorf und Weiz noch viele ungelöste Stellen.