Es ist eine Erfolgsgeschichte, die jetzt ihre Fortsetzung findet. Die Firma Evon wurde 2009 in Stubenberg am See gegründet, wechselte 2012 nach Gleisdorf und 2018 an den aktuellen Standort im Gebäude der OPST (Obst Partner Steiermark GmbH), besser bekannt unter dem Markennamen "frisch saftig steirisch". Damals hatte Evon 35 Mitarbeiter, fünf Jahre später sind es schon 80. "In den nächsten fünf Jahren wollen wir uns auf etwa 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdoppeln", sagt Geschäftsführer Andreas Leitner.