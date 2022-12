"Die ersten haben schon angefragt, wann wir aufmachen", erzählt Maria Hermann. Gemeinsam mit ihrem Mann Mario eröffnet sie am 3. Dezember in der Karl-Renner-Gasse 14 in Weiz ihren Shop "Hermann's Secondhand". "Wir haben es schon länger geplant. Im Moment ist die Wirtschaft am Boden und die Leute haben kein Geld. Da haben wir gedacht, wir machen einen Secondhand-Laden auf, um arme Leute zu unterstützen", sagt Mario Hermann. Er ist derzeit bei Magna beschäftigt und hat außerdem einen Wohnungsentrümpelung-Service angeboten. Seine Frau arbeitet in der Hausmeisterei, jetzt zieht es die beiden in die Selbständigkeit.