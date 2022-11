Gleich zweimal krachte es am Mittwochvormittag in Anger. Gegen 10 Uhr fuhr eine 49-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw auf der B 72 von Anger kommend in Fahrtrichtung Birkfeld. Sie wollte in die Eichengasse einbiegen, hinter ihr fuhr eine 29-Jährige aus dem Bezirk Jennersdorf. Deren einjähriger Sohn befand sich ebenfalls im Pkw.