Halten Herbst und das frostige Wetter Einzug, dann ist Weihnachten nicht mehr weit und die Zeit der regionalen Ausstellungen beginnt. Einer der ersten in diesem Jahr war "Winterzauber", veranstaltet vom oststeirischen Kunsthandwerksverein "Kunst a kumman" in der Hügellandhalle in St. Margarethen an der Raab. 45 kreative Köpfe stellten am vergangenen Wochenende am Samstag und Sonntag aus.