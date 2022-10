"Über drei Hektar pro Tag an Boden versiegeln wir", leitete Moderator Werner Ranacher die Veranstaltung "Zukunft Erde" am Montagnachmittag in der Hügellandhalle in St. Margarethen/Raab ein. Die von KWB-Gründer Erwin Stubenschrott organisierte Veranstaltung fand bereits zum zehnten Mal statt, dieses Jahr mit dem Thema: "Ist die Lebensmittelversorgung im Zusammenhang mit dem Klimawandel gesichert?"