Am Bauernmarkt in Gleisdorf findet man diesen Samstag neben bekannten Ausstellern auch ein neues Gesicht: Sigrun Bergmann aus Urscha (Stadtgemeinde Gleisdorf) wird mit einem Stand vertreten sein. Allerdings möchte sie nichts verkaufen, sondern Spenden sammeln, die jungen Menschen in einer schwierigen Lebensphase ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen.