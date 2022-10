Statt auf einem 300.000 Quadratmeter großen Gelände in der chinesischen Großstadt Shanghai wurde die Berufs-Weltmeisterschaft "WorldSkills" auf 15 verschiedene Städte aufgeteilt. Unter den zwölf Steirerinnen und Steirern, die sich der Herausforderung stellen, sind gleich fünf junge Fachkräfte aus dem Bezirk Weiz: Bautischler Wolfgang Ramminger aus St. Margarethen an der Raab, Floristin Nicola Hochegger aus Anger, Metallbauer Thomas Pöllabauer aus Gasen und der Weizer Maler Christoph Pessl, der ja im Vorjahr in Graz den Europameistertitel gewonnen hat. Dazu kommt Florian Rauch, ebenfalls aus St. Margarethen, der gemeinsam mit Marvin Gornicec aus Leibnitz im Teambewerb "Mobile Robotics" antritt.