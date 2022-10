Neue Arbeitsweisen - auch New Work genannt - sind in aller Munde. Die Technologie schreitet voran und damit verändert sich auch die Arbeitswelt. Die "Generation Z", also alle seit 1995 Geborenen, stellt vielfach nicht mehr die klassische Karriere in den Mittelpunkt. Die Grenzen zwischen Leben und Arbeiten verschwimmen. Durch die Coronakrise wurde der Digitalisierungsschub beschleunigt - Home Office hielt vielfach Einzug.