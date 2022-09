Im Wald: Die Vögel zwitschern, der Wind rauscht. Grün ist es, schön und ruhig. Nur noch die drei steinernen Säulen und auch der Name erinnern daran, dass es nicht immer so ruhig war, dort im Wald - im Galgenwald in Birkfeld. Die drei Pfeiler des Galgens stammen aus dem 17. Jahrhundert, über Jahrzehnte wurden hier diverse Urteile vollstreckt.