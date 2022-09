Die Marktgemeinde St. Ruprecht an der Raab trauert um Erwin Klauber. Der weithin bekannte Autor und frühere Bürgermeister verstarb im 96. Lebensjahr. Die Verabschiedung findet am Donnerstag, 29. September, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Ruprecht statt.