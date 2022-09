Weltcup in Villach

Formation 88 und New Rock Generation mischten bei Rock'n'Roll-Weltcup gut mit

Insgesamt 13 Nationen waren beim zweitägigen Rock'n'Roll-Akrobatik-Weltcup in Villach vertreten. Der Weizer Verein "New Rock Generation" und die St. Ruprechter "Formation 88" konnten sich gut in Szene setzen.