Am 16. August öffnete die Impfstraße in Weiz erneut ihre Tore für Impfwillige. Auch an den steirischen Standorten in Deutschlandsberg, Feldbach, Gratkorn, Leibnitz, Leoben, Murau und Voitsberg wird seit diesem Tag wieder dreimal wöchentlich geimpft. In Gleisdorf hingegen gab es den ganzen Sommer über die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen.