Fladnitz an der Teichalm

Forstarbeiter nach Unfall verletzt und mit Hubschrauber ins UKH geflogen

Am Montagvormittag verletzte sich ein Forstarbeiter in Fladnitz an der Teichalm beim Bäumefällen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen.