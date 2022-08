"Ich hab alle Nachbarländer durch außer Slowenien", erzählt Andreas Nagl, Bürgermeister von Ilztal, stolz. Er ist mit seinem E-Bike, und seiner Harmonika, seit Anfang August unterwegs durch ganz Österreich und sammelt Spenden für die Krebshilfe. Auch Abstecher in die Nachbarländer unternimmt er. Am Donnerstagnachmittag ist er in der Marktgemeinde Sillian in Osttirol und hat Zeit, über die Höhepunkte der vergangenen Tage zu sprechen.