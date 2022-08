"Die Nachbarn haben zwei verendete Enten gefunden", erzählt Gerhard Kutschera, Amtstierarzt des Bezirks Weiz. Da das Anwesen in Gutenberg-Stenzengreith einen verwahrlosten Eindruck machte, alarmierten die Nachbarn die Tierrettung des Aktiven Tierschutzes in Graz. Diesem und Kutschera offenbarte sich beim Eintreffen ein schreckliches Bild. "Hühner, Gänse und Enten waren eingesperrt in äußerst schlimmen Zuständen", sagt Kutschera. "Ohne Futter und Wasser, der Boden war mit Kot bedeckt". Einzelne verschimmelte Maiskörner waren vor Ort zu finden. Für sieben Entenbabys kam jede Hilfe zu spät.