"Besser als gar nicht fahren", sagt Club-U44-Obmann Reinhard Zeller zu der Lösung, die es jetzt in diesem Jahr auf der Feistritztalbahn gibt. Nach monatelangem Hin und Her, ob, wann und wenn, wie weit gefahren werden kann, steht jetzt fest, dass ab kommenden Samstag von Birkfeld bis Koglhof gefahren wird. Also eine fünf Kilometer lange Strecke. Weiter geht es aktuell nicht, weil zwei Eisenbahnkreuzungen mit der B72 eine minimale Spurverengung aufweisen.