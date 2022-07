Melissa Naschenweng bringt Stimmung auf die Teichalm

Das Schuljahr ist so gut wie geschafft, die Ferien stehen vor der Tür. Und das gehört gefeiert. Nach drei Jahren findet am Freitagabend wieder das Parkfest statt. In der LaHü heizt am Samstag Schlagersternchen Melissa Naschenweng ein.