Eine halbe bis dreiviertel Stunde ist man unterwegs, wenn man die rund 30 literarischen Fenster in der Gemeinde Puch bei Weiz bewundern möchte, schätzt Ilse Poßnitz von der Bücherei in Puch, welche heuer ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Am 9. Juli findet die offizielle Feier und gleichzeitig die Eröffnung der kreativen Fenster statt. "Literatur am Weg" heißt das Projekt, bei dem unter anderem Max und Moritz, Pippi Langstrumpf oder der Regenbogenfisch in den Fenstern zu bewundern sind.