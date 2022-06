Die Schulbank haben sie heute eigentlich schon gedrückt, trotzdem trudeln an diesem Nachmittag Buben und Mädchen im Volksschulalter ins Klassenzimmer - nämlich in jenes der Kunstschule Weiz im Hannes-Schwarz-Zentrum. Es ist ein großer Raum, der Erinnerungen an die eigene Schulzeit wachruft: ganz vorne eine Tafel und ein großes Waschbecken, an der Seite ein Kasten mit Pinseln, Farben und allerhand Malzubehör.