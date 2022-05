Knapp zwei Wochen ist es her, dass ein verheerender Brand in einem Wohnhaus in der Dr.-Hermann-Hornung-Gasse in Gleisdorf wütete. Das Feuer soll in der Werkstatt im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen sein. Die drei Bewohner, der 59-jährige Vater und dessen beide Söhne (28 und 35 Jahre alt) konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nun steht die Familie aber vor dem Nichts. Das Haus ist aktuell unbewohnbar, die Versicherung decke nicht den gesamten Sachschaden ab.

Um zu helfen, hat die Stadtgemeinde Gleisdorf jetzt ein Spendenkonto eingerichtet. Bürgermeister Christoph Stark schreibt dazu auf Facebook: "Nach einigen Tagen offenbaren sich im Detail die durch das Feuer angerichteten Schäden und auch die desaströse wirtschaftliche Dimension dieses Unglücks. Die Versicherung deckt leider bei Weitem nicht das, was das Feuer vernichtet hat. Die geschädigte Familie braucht unsere Hilfe. Jeder Euro zählt."

Mittlerweile konnte ein Unterstand für die Dinge gefunden werden, die noch heil sind, bestätigt Stark. "Mir haben auch schon einige Leute geschrieben und mich angerufen, dass sie helfen und spenden wollen", so Stark.