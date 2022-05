Frau Hovnanian-Weber, Sie sitzen während dieses Videointerviews in Ihrer Wahlheimat Göteborg in Schweden. Warum hat es Sie in den Norden Europas verschlagen?

Karoline Hovnanian-Weber: Ich bin 2003 mit meinem damaligen Freund, einem schwedischen Austauschstudenten, hergekommen. Die Beziehung hat nicht gehalten, aber meine Liebe zum Land schon. Heute wohne ich an der schwedischen Westküste, in Göteborg, bin verheiratet und habe einen vierjährigen Sohn.