Am Weizberg

Lions Club Weiz veranstaltet Konzert: Erlös der Karten geht an Weizer Familie

Am 1. Mai veranstaltet der Weizer Lions Club ein Benefizkonzert am Weizberg. Der gesamte Erlös des Abends soll an eine Weizer Familie mit zwei beeinträchtigten Kindern gehen - ihnen wird ein Hauszubau finanziert.