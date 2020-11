Facebook

© FF Kühwiesen

Aus einem Unfall wurden zwei, am Mittwochvormittag in Kühwiesen bei St. Ruprecht/Raab: Zuerst war es der Kleinbus einer Baufirma, der auf der Begleitstraße zur B64 in Richtung Süden unterwegs war, als er nach einer Kollision mit dem Gegenverkehr im Acker stecken blieb - "so hat es uns der Lenker erzählt", sagt Wilfried Harrer von der Feuerwehr Kühwiesen. Dann aber ging es noch weiter: Ein Lkw mit Kran derselben Baufirma rückte an, um den Kleinbus herauszuziehen, eine Pkw-Lenkerin, die ebenso auf der Begleitstraße in Richtung Süden unterwegs war, fuhr dem Lkw hinten auf. Sie dürfte von der Sonne geblendet worden sein, wie es hieß.