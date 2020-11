C & D Foods ist einer der größten Arbeitgeber in Birkfeld. Er verarbeitet im Jahr mehr als 16.000 Tonnen Fleisch zu Tiernahrung für Europa und Asien. Jetzt baut er aus.

Heinz Schabreiter, Geschäftsführer von C&D Foods Austria © Ulla Patz

Herr Schabreiter, schon 2017 war die Rede davon, dass das Werk in Birkfeld ausgebaut wird. Jetzt wird damit begonnen, warum hat sich das so verzögert?

HEINZ SCHABREITER: Damals war unser größter Abnehmer Rewe mit Billa etc. Wir sind mit ihnen mitgewachsen. Dann aber hat mir Rewe mitgeteilt, dass sie zunehmend auf einen deutschen Partner setzen wollen. Unser Umsatzanteil ist in den Jahren von 50 auf 9 Prozent gesunken.



Diesen Verlust konnten Sie inzwischen wettmachen?

Ja. Es ist uns gelungen, unseren Bio-Anteil ganz stark zu entwickeln. Heute macht der Anteil schon 30 Prozent des Gesamtumsatzes aus, im Biobereich gehören wir zu den „Big Playern“ Europas, während wir generell ein kleiner Fisch in der Tiernahrungserzeugung sind. Diese Spezialisierung und Konzentration auf Bio, Premium und Superpremium ist unsere einzige Chance. Wir haben auch unseren Exportanteil ganz stark anheben können, in den letzten paar Monaten von 65 auf 82 Prozent.