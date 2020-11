Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Bezirkspflegeheim Gleisdorf © Julia Binder

Vor zwei Wochen traten in einem Stockwerk des Bezirkspflegeheims Gleisdorf neun Coronafälle auf, das Geschoß kam unter Quarantäne. Vergangenen Samstag wurden auch die übrigen Bewohner, rund 130 Personen, vom Roten Kreuz getestet. Elf – positive – Ergebnisse habe man dann am Sonntag mitgeteilt bekommen, so Heimdirektor Thomas Weiß. Und die restlichen? „Bis heute wissen wir von 120 Personen nichts“, sagte Weiß Donnerstagvormittag. „Wir haben uns am Montag, Dienstag und Mittwoch mit der Bezirkshauptmannschaft und dem Land in Verbindung gesetzt, bis jetzt aber keine weiteren Informationen bekommen.“