Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Bezirkspflegeheim in Gleisdorf © Julia Binder

Wie der Sozialhilfeverband Weiz am Dienstagvormittag (27. Oktober) in einer Aussendung mitteilte, wurden neun Bewohner bzw. Bewohnerinnen des Bezirkspflegeheims in der Gleisdorfer Schillerstraße positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. Es sind die bislang ersten Coronafälle in diesem Heim.