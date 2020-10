Der rumänische Saisonarbeiter war am Samstag in Puch bei Weiz mit Holzspaltarbeiten beschäftigt.

Die Rettung brachte den Verletzten ins LKH Graz. © Sujet/Jonas Pregartner

Gegen 8.10 Uhr spaltete am Samstag ein rumänischer Saisonarbeiter in Puch bei Weiz Holz mit einem Holzspalter. Dabei kam der 17-Jährige mit der rechten Hand in die Maschine und verletzte sich am Zeigefinger schwer.