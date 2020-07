Eigentlich hatte es im Gebiet von Ludersdorf gestern gar nicht so viel geregnet, die Rabnitz aber brachte viel Wasser in das Ortsgebiet und so hatte die Feuerwehr wieder ordentlich zu tun. Auch weitere Feuerwehren wieder im Einsatz.

Wehr in Pircha © FF Ludersdorf

Am Montag hatte die Feuerwehr Ludersdorf alle Hände voll zu tun gehabt, seither war sie fast täglich mit den Folgen des Starkregens beschäftigt. So auch am Donnerstag wieder: "Der Rabnitzbach ist durch den Regen stark angestiegen, wir haben wieder überschwemmte Keller gehabt", sagt Kommandant Gerald Seidl. Bei der Wehranlage in Pircha hatte es einen riesigen Stock angeschwemmt, den mussten die Feuerwehren beseitigen.