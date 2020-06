Facebook

Miran Celec, Gerald Strasser, Helmut Zettinig, Herbert Felber © Patrick Strasser

Wenn mitten in New York das pulsierende Leben an ihm vorbeizieht, während er das Empire State Building bestaunt. Oder wenn ihn die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod eines lieben Freundes ereilt: Das sind Momente, in denen Gerald Strasser ein neues Lied regelrecht „sieht“ – und ihm dann das Leben schenkt. Unzählige Lieder hat der Frontman der Gruppe thanX in seiner mehr als 30-jährigen Karriere als Gitarrist, Sänger und Songwriter auf diese Weise schon geboren.