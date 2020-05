Facebook

Für jede Gemeinderätin und jeden Gemeinderat ein eigener Tisch im großen Saal des Kunsthauses Weiz © Ulla Patz

Dort, im großen Saal des Weizer Kunsthauses, wo normalerweise hunderte Menschen sitzen und auf die Bühne schauen, dort stehen, wie in einer Schulklasse, an die 40 Tische, jeweils besetzt von einem Vertreter der Weizer Gemeinderats. Vorne in der Mitte sitzt der Weizer Bürgermeister Erwin Eggenreich. Er hat ein fixes Mikrofon und eine Plexiglaswand vor sich. Die meisten der anderen Gemeinderäte und Gäste behalten den Mund-Nasen-Schutz während der gesamten Sitzung auf. Haben sie eine Wortmeldung, wird ihnen ein Mikrofon gebracht, das danach wieder desinfiziert wird: Gemeinderatssitzung in Coronazeiten.