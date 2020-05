Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Donnerstag kam es in Gleisdorf zum zweiten Mal innerhalb einer Woche zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Triebwagen der Steiermarkbahn.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr barg das Fahrzeug gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen © FF Gleisdorf

Erst am Dienstag war es in Gleisdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Triebwagen der Steiermarkbahn gekommen, Donnerstagnachmittag passierte in der Stadt erneut ein ähnlicher Unfall.