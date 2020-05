Kleine Zeitung +

Nest aufbereitet Mitterdorf/Raab erwartet zweites Storchenpaar

Vor mehreren Wochen haben Störche in Mitterdorf an der Raab ein neu montiertes Nest bezogen. Nun wurde auch der viele Jahre unbewohnte Nestkorb am Gemeindeamt mit Zweigen ausgestaltet. Jetzt wartet man gespannt, ob auch dieses Nest angenommen wird.