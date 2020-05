In St. Ruprecht an der Raab fällt "Der große steirische Frühjahrsputz" trotz Corona-Krise nicht aus. Stattdessen setzt man auf Familien, die gemeinsam Müll einsammeln.

© Gerhard Steinwender

In St. Ruprecht an der Raab habe man eine Lösung gefunden, wie man in Zeiten von Corona den alljährlichen Frühjahrsputz trotzdem organisieren kann, freut sich der grüne Vizebürgermeister Thomas Matzer. "Das funktioniert nur im Haushaltsverband mit engagierten Familien in allen Ortschaften der Gemeinde", erklärt Matzer. Noch bis am 2. Mai sind die engagierten Männer und Frauen unterwegs - "natürlich mit genügend Abstand", wie Matzer betont.