Kleine Zeitung +

Verzögerungen bei Großprojekten Warten auf Kino und Jufa in Weiz oder Freizeitzentrum in Ratten

Ortsdurchfahrt, Kino und Jufa in Weiz, Freizeitzentrum in Ratten, Rosegger-Halle in Birkfeld oder Einbahnring in Gleisdorf - keines der in Bau befindlichen oder geplanten Großprojekte im Bezirk Weiz wird pünktlich fertig sein.