Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ex-Steuerberater Manfred Wesonig zeigte Diskonter Hofer an. Wirtschaftskammer und Kaufleute wollen klare Regelung, wer derzeit was (mit-)verkaufen darf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Hofer-Markt in der Stadt Weiz © Ulla Patz

Nicht nur unfair, sondern auch unrecht sei die Vorgangsweise der großen Supermarktketten, ist sich der ehemalige Weizer Steuerberater Manfred Wesonig sicher. Deshalb hat er auch den Diskonter Hofer bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Der Grund: Wesonig konnte in einer Filiale in Weiz Schnittblumen erwerben. „Die Verordnung des Gesundheitsministers ist aber restriktiv auszulegen. Es kann daher nicht sein, dass beispielsweise Blumenläden geschlossen haben müssen, während die Konzerne Blumen verkaufen dürfen“, so Wesonig.