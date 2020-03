In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Montagmorgen prallte ein Personenzug in Hofstätten an der Raab gegen einen Traktor. Der Traktorfahrer wurde verletzt. Die Bahnstrecke ist wieder freigegeben.

Hofstätten an der Raab

© FF Hofstätten an der Raab

In Morgenstunden kam es in Hofstätten an der Raab zu einem Zugunfall: Der Lenker eines Traktors dürfte die rote Ampel bei einem Bahnübergang übersehen haben und querte die Bahnkreuzung, als gleichzeitig ein Regionalzug aus Richtung Feldbach kam.