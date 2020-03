Die Weizer Kinderärztin Michaela Pinkas geht in Pension. Die Praxis übernimmt Barbara Mayer.

Kinderärztin Michaela Pinkas hört Ende März auf © Herwig Heran

Seit 30 Jahren ist die in Prag geborene Weizer Kinderärztin Michaela Pinkas für ihre kleinen Patienten da. Die nicht nur von Kindern, sondern auch von deren Eltern überaus geschätzte Ärztin beendet am 31. März ihre Laufbahn als Kinderärztin und geht in Pension.