In der Stadt Weiz wurden Grünflächen erfasst und Maßnahmen erarbeitet, wie die Stadt grüner werden kann.

Im Kunsthaus wurde der von Experten erarbeitete Plan vorgestellt © Julia Kammerer

Die Grünraumplanung in der Stadt Weiz ist in vollem Gange. Um der Bevölkerung einen Einblick in das Projekt und eine Vorschau auf zukünftige Umsetzungen zu bieten, lud die Stadtgemeinde zu einer Infoveranstaltung ins Kunsthaus.