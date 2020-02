Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl Birkfeld Wolfgang Pojer (SPÖ) präsentiert Parteiprogramm

Nach der Pension ist vor dem Ruhestand. Der frisch pensionierte Birkfelder Gemeinderat Wolfgang Pojer denkt noch nicht an eine ruhige Pensionszeit – er tritt in Birkfeld als SPÖ-Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl an. Am Montagmorgen präsentierte er der Kleinen Zeitung gemeinsam mit Fraktionskollegen Achim Königshofer das neue SPÖ-Programm.