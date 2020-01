Facebook

Einer der beidne Lkw wurde auf einen Parkplatz geschleppt © FF St. Kathrein/Haunestein

Wie auch in anderen Teilen des Bezirks Weiz schlug das Wetter am Dienstagnachmittag in St. Kathrein am Hauenstein plötzlich um. "Es war ein blitzartiger Wintereinbruch, es hat gedonnert, weiter herunten gab es Graupelschauer und in höheren Lagen hat es ganz stark geschneit", erzählt Horst Weghofer, Kommandant der Feuerwehr St. Kathrein am Hauenstein über die Wetterlage. Diese veränderten Bedingungen wurden auch den Fahrern zweier Sattelschlepper zum Verhängnis, die auf der B72 über das Alpl in der Nähe des Gasthofs Roseggerhofs hängen blieben. "Es war zu diesem Zeitpunkt noch keine Kettenpflicht ausgeschildert, zumindest aus diesem Grund kann man den Fahrern keinen Vorwurf machen", so Weghofer. Dennoch dürfte es sich wieder einmal um Mautflüchtlinge gehandelt haben.