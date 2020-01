Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Sommer wird beim Weizer Herzverein auch im Freien trainiert © KK

Nach einem Herzinfarkt war am Anfang dieses Jahrtausends die medizinische Betreuung noch gänzlich anders als heute. „Strikte körperliche Schonung war die übliche Praxis, sechs Wochen körperliche Ruhe wurden verordnet“, erinnert sich der Weizer Arzt Paul Pavek, der damals an der Kardiologie der Uniklinik in Graz gearbeitet hat.