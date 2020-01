Wandel im Handel Weiz: Action sperrt auf, Tally Weijl sperrt zu

Nächste Woche wird Action in Weiz eröffnet. Das Modegeschäft Tally Weijl sperrt hingegen zu. Kundenfrequenz in Weiz steigt deutlich an.

Der niederländische Diskonter Action eröffnet am Donnerstag, 23. Jänner, um 9 Uhr © Ulla Patz

3, 2, 1, Action! Am kommenden Donnerstag ist es so weit, da sperrt der niederländische Diskonter Action in Weiz am ehemaligen Vögele-Standort auf (wir haben berichtet). Damit geht der Aufschwung im Weizer Handel offensichtlich weiter, denn im Spätherbst des vergangenen Jahres hatten sich in der Kapruner-Generator-Straße ja H&M, Fussl Modestraße und New Yorker neu angesiedelt.