Obwohl bereits konkrete Stellenausschreibungen für das geplante Geschäft in Weiz im Umlauf sind, dementiert der niederländische Diskonter Action noch, nach Weiz zu kommen.

Das Jobinserat auf der Plattform "Stepstone" © Screenshot

Etwas verwirrend ist die Situation um die Ansiedelung des niederländischen Diskonters Action in Weiz. Wie berichtet, soll das Unternehmen in das ehemalige Vögele-Gebäude in der Gleisdorfer Straße einziehen.