Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eines der größten Feste im Bezirk: Das Mulbratlfest in Weiz © Herwig Heran

Jänner: Stadt-Land-Ball am 18. in Weiz (Kunsthaus) und Pre-Party vor dem HTL-Ball am 31. Jänner im Volkshaus Weiz.