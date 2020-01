Weil eine Kalbin in ein Gülleloch gefallen war, musste ein Feuerwehrmann in das Jauchenloch steigen. Das Tier wurde gerettet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Heilbrunn

Eine Kalbin war am Freitag kurz vor 7 Uhr früh in Heilbrunn (Gemeinde Anger) während des Ausmistens in ein Gülleloch gefallen. Die Feuerwehr Heilbrunn rückte aus, um das Tier zu befreien.