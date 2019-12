Belinda Mörath: "Die Andersreisende"Gleisdorferin veröffentlicht ihren ersten Roman

Facebook

Belinda Mörath schreibt im Buch über die rebellische Lina und ihre Abenteuer in der Anderswelt © Christina Starchl

Belinda Mörath beginnt zu schreiben, wenn ihr die Ideen keine Ruhe lassen. „Wenn ich nicht mehr schlafen kann, merke ich – diese Geschichte will aufgeschrieben werden!“, erzählt die 48-Jährige aus Gleisdorf. So hat sie vor mehr als 20 Jahren begonnen, in ihrer Freizeit Jugendbücher zu schreiben, ohne diese allerdings zu veröffentlichen.